- Haberler
- Dünya Haberleri
- Yeni Zelanda'da 1 vaka, 7 günlük karantina ilan ettirdi
Yeni Zelanda'da 1 vaka, 7 günlük karantina ilan ettirdi
- İHA
- 27.02.2021 - 16:49
Dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ediyor.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkenin en büyük kentti Auckland'de kaynağı bilinmeyen 1 koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
1 VAKA 7 GÜNLÜK KARANTİNA GETİRDİ
Ardern, bu sebeple pazar gününden itibaren kentin 7 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurarak ülkenin geri kalanında Seviye 2 kısıtlamalarının uygulanacağını belirtti.
Öte yandan, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Auckland kenti, şubat ayının ortasında 3 kişilik bir ailede koronavirüsün İngiliz mutasyonunun tespit edilmesinin ardından 3 günlüğüne karantinaya alınmıştı.
ÜLKEDEKİ SON DURUM
Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 372'ye yükselirken, 26 ölüm kaydedildi. Toplam 2 bin 280 kişi virüsü yenerek iyileşirken, aktif vaka sayısı 66 olarak açıklandı.