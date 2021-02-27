Yeni Zelanda'da 1 vaka, 7 günlük karantina ilan ettirdi

Ülkenin en büyük kenti Auckland'de tespit edilen ve kaynağı belirlenemeyen vaka üzerine kentte 7 günlük karantina uygulanacak.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ediyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkenin en büyük kentti Auckland'de kaynağı bilinmeyen 1 koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

1 VAKA 7 GÜNLÜK KARANTİNA GETİRDİ

Ardern, bu sebeple pazar gününden itibaren kentin 7 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurarak ülkenin geri kalanında Seviye 2 kısıtlamalarının uygulanacağını belirtti.

Öte yandan, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Auckland kenti, şubat ayının ortasında 3 kişilik bir ailede koronavirüsün İngiliz mutasyonunun tespit edilmesinin ardından 3 günlüğüne karantinaya alınmıştı.

ÜLKEDEKİ SON DURUM

Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 372'ye yükselirken, 26 ölüm kaydedildi. Toplam 2 bin 280 kişi virüsü yenerek iyileşirken, aktif vaka sayısı 66 olarak açıklandı.