Yeni Zelanda'da çiftçiler, gaz vergisine karşı sokaklara döküldü

2050'de sıfır karbon hedefi belirleyen hükümet, 3 yıl sonra hayvan gazından vergi almaya başlayacak. Karar, çiftçilerin protestolarıyla karşılaştı.

Yeni Zelanda'da hükümet, iklim değişikliğiyle mücadele planı kapsamında çiftlik hayvanlarının çıkardığı gazlara vergi getirmeye karar verdi.

Hükümet, çiftçilerin iklim dostu ürünler için daha fazla ücret alarak oluşacak maliyeti karşılayabileceklerini söylüyor.

2025'te hayata geçecek teklif, çiftçilerin tepkisine neden olurken, protesto gösterileri düzenlendi.

Hayvan gazına vergiye tepki

Ülke genelinde, çiftçilerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Groundswell New Zealand, 50 gösteriye destek verdi.

Wellington'da düzenlenen protestoda çiftçi Dave McCurdy, gösterilere katılımın az olduğuna işaret ederek hayal kırıklığına uğradığını ancak gelecek günlerde katılımın artacağını söyledi.

"Ömrümüzü bu topraklarımıza bakmakla geçirdik"

McCurdy, çiftçilerin iyi bir çevre savunucusu olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim hayatımız, ailemizin hayatı. Bunu mahvetmek istemediğimiz için planı desteklemiyoruz, para kazanamayız. Çiftliklerimizi seviyoruz, ömrümüzü bu topraklarımıza bakmakla geçirdik." ifadesini kullandı.

2025'te devreye girecek

Yeni Zelanda hükümeti, 12 Ekim'de iklimle mücadele planı kapsamında 2025 yılından itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazların vergilendirileceğini açıklamıştı.

Böyle bir vergilendirmenin dünyada bir ilk olduğunu belirten Başbakan Jacinda Ardern, çiftçilerin vergi maliyetini çevre dostu ürünlerin fiyatlarını yükselterek karşılayabileceğini ifade etmişti.

Sera gazı emisyonunun yüzde 50'sini oluşturuyor

10 milyondan fazla büyükbaş ve 26 milyona yakın küçükbaşa ev sahipliği yapan ülkede, hayvancılık sektörü ülkenin önde gelen gelir kalemleri arasında yer alıyor.

Nüfusun 5 milyon civarında olduğu Yeni Zelanda’da, hayvanların çıkardıkları gazlar toplam sera gazı emisyonunun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturduğu için, iklim değişikliğiyle mücadele planına dahil edilmesi gereken noktalardan biri haline geliyor.

2050'de sıfır karbon hedefi

AA'nın haberine göre, Yeni Zelanda, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen yükümlülükleri kapsamında sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 10 azaltılması için çalışmalar yapıyor.

Ayrıca hükümet 2050 yılında sıfır karbon hedefine ulaşmayı planlıyor.