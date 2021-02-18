Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor

Ülke içinde göç etmek zorunda kalan Suriyeli vatandaşlar, Halep'in kuzeyinde Türkiye sınırındaki kampta kış şartları altında yaşamlarına devam ediyor.

Suriye Halep kentinin kuzeyinde bulunan mülteci kampında hayat tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Türkiye sınırına yakın olan kampta yerlerinden edilmiş Suriye vatandaşları koronavirüsün gölgesinde, kış şartları altında yaşam mücadelesi vermekte.

ÇADIRLARA SIĞINDILAR

Yerlerinden edilerek göçe zorlanan Suriyeli vatandaşlar çadır hayatına devam ederken, kamp içinde besledikleri bir tavuk, çadırların arasında dolaştığı sırada objektiflere yansıdı.

ÇAMUR İLE MÜCADELE EDİYORLAR

Suriye-Türkiye sınırında bulunan Halep'in kuzeyindeki kampta yaşayan yerinden edilmiş vatandaşlardan Ahmed Hamra'nın çocukları ile çadırın dışında çekilen görüntüsü, zor şartlar altında yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Soğuk havanın yanı sıra çamurlu yollar, engelli olan Ahmed Hamra için zorluk oluştururken, Hamra kamp alanında tekerlekli sandalyesini tutmaya çalışırken görüntülendi.

ÇADIRLARA SOBA KURULDU

Isınma imkanlarının kısıtlı olduğu kampta, yerlerinden edilmiş olan Suriyeli vatandaşların çadırların içine soba kurarak ısınmaya çalıştığı görüntüler, kamp hayatının zorluklarını gözler önüne serdi.

KAMERAYA GÜLÜMSEDİ

Kampta, soğuk havaya rağmen eğitimlerine devam eden çocukların çamurlu yollardan geçtiği görülürken, çadırdan dışarı bakarken gülümseyen bir kız çocuğu kameralara böyle yansıdı.