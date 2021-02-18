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    Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor

    Ülke içinde göç etmek zorunda kalan Suriyeli vatandaşlar, Halep'in kuzeyinde Türkiye sınırındaki kampta kış şartları altında yaşamlarına devam ediyor.
    • REUTERS
    • 18.02.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 17:25
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    Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor

    Suriye Halep kentinin kuzeyinde bulunan mülteci kampında hayat tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Türkiye sınırına yakın olan kampta yerlerinden edilmiş Suriye vatandaşları koronavirüsün gölgesinde, kış şartları altında yaşam mücadelesi vermekte.

    ÇADIRLARA SIĞINDILAR

    Yerlerinden edilerek göçe zorlanan Suriyeli vatandaşlar çadır hayatına devam ederken, kamp içinde besledikleri bir tavuk, çadırların arasında dolaştığı sırada objektiflere yansıdı.

    Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor #1

    ÇAMUR İLE MÜCADELE EDİYORLAR

    Suriye-Türkiye sınırında bulunan Halep'in kuzeyindeki kampta yaşayan yerinden edilmiş vatandaşlardan Ahmed Hamra'nın çocukları ile çadırın dışında çekilen görüntüsü, zor şartlar altında yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Soğuk havanın yanı sıra çamurlu yollar, engelli olan Ahmed Hamra için zorluk oluştururken, Hamra kamp alanında tekerlekli sandalyesini tutmaya çalışırken görüntülendi.

    Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor #2

    Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor #3

    ÇADIRLARA SOBA KURULDU

    Isınma imkanlarının kısıtlı olduğu kampta, yerlerinden edilmiş olan Suriyeli vatandaşların çadırların içine soba kurarak ısınmaya çalıştığı görüntüler, kamp hayatının zorluklarını gözler önüne serdi.

    Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor #4

    Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor #5

    KAMERAYA GÜLÜMSEDİ

    Kampta, soğuk havaya rağmen eğitimlerine devam eden çocukların çamurlu yollardan geçtiği görülürken, çadırdan dışarı bakarken gülümseyen bir kız çocuğu kameralara böyle yansıdı.

    Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor #6

    Yerlerinden edilen Suriyeliler hayatlarına çadırlarda devam ediyor #7

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