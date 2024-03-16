Yıldız gözlemcilerinin favori yeri: Dünyanın en büyük karanlık gökyüzü gözlem noktası açıklandı

ABD'nin Oregon eyaletinin taşra bölgesi, dünyanın "en büyük karanlık gökyüzü sığınağı" olarak belirlendi.
Berrak gökyüzü ve seyrek ağaçların olduğu bölge, uzun zamandır gökyüzü gözlemcileri için vazgeçilmez bir yer olarak görülüyor.
Oregon taşrası, bu hafta ilgili sertifikanın sahibi oldu. Dünya çapındaki 19 bölgenin en büyüğü haline geldi.
Dünyadaki en karanlık gökyüzü
Karanlık alan, New Jersey'in yaklaşık yarısı kadar uzak bir bölge olan güneydoğu Oregon'daki Lake şehrini kapsıyor.
DarkSky International'ın açıklamasına göre bölgenin gökyüzü, halihazırda dünyadaki en karanlık gökyüzü arasında yer alıyor. Sertifika, söz konusu yerin koruma altında kalmasını sağlayacak.
Yıldızlığı 'sığınak' görevi görüyor
Konuyla ilgili yetkililer, "Taşranın karanlık gökyüzünün benzersiz boyutu ve kalitesi, hem insanlar hem de yaban hayatı için yıldızlı bir sığınak görevi görüyor." dedi.
Oregon'daki yeri kaplayan gökyüzü "mürekkep rengi veya kadifemsi siyah" olarak tanımlanıyor. Bölgenin izole olmuş halinin yanı sıra bina ve elektrik hatlarının olmayışı ziyaretçileri şaşırtıyor.
The Guardian'ın aktardığına göre bölge, şehre "inanılmaz derecede uzak ve büyüleyici" olarak göze çarpıyor.
"Yıldızlara dokunabilecekmişsin gibi hissediyorsun"
Bir tur şirketinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Bazen bu kadar çok yıldızı aynı anda görmek şaşırtıcı olabiliyor. Yıldızlar seni adeta yakalıyor. Onlara dokunabilecekmişsin gibi hissediyorsun.
Yukarıdaki tüm kozmosun enginliği, neredeyse yerde birlikte olduğunuz insanlara daha da yakınlaşmanızı sağlıyor.
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