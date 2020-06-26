Yoğun çatışmalar, Güney Sudanlıları yerinden ediyor

Yoğun çatışmalar, Güney Sudanlıları yerinden ediyor

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Ülkenin doğusunda gerçekleşen çatışmalar, binlerce kişiyi göçe zorluyor.

Güney Sudan'ın doğu bölgesinde meydana gelen olaylar, neredeyse tüm kasabaları esir almış durumda.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, 15 Haziran'da başlayarak artan çatışmaların, yöre halkının yerinden oynamasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Eylemlerin yoğun şiddetli geçtiği Pipor kasabası ve çevresinde yer alan sağlık çalışanları da bölgeyi terk etmek durumunda kaldı.

BÖLGE, ŞİDDETİN MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR

Evleri ve malları zarar gördüğü için çalılıklar arasında yaşamaya çalışan halkın bulunduğu bölgede olayların önüne geçilmediği takdirde bölgenin, ülkenin doğusundaki şiddet olaylarının merkezi haline geleceği uyarısı yaptı.





GÜNEY SUDAN NEDEN KARIŞIYOR

Son çıkan olaylarda ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi verilmeyen Güney Sudan, Sudan'dan 2011'de ayrıldı. Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

GRUPLAR ARASI ÇATIŞMA

Yıllar süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.