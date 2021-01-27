YouTube, Donald Trump'ın yasağını uzatma kararı aldı

YouTube’un, eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait olan hesabın paylaşım yapmasını engelleyen süresiz askıya alma uygulamasını devam ettirme kararı aldığı açıklandı.

Sosyal medya devi YouTube, Kongre baskını sonrası süresiz olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabına ilişkin kararı uzatma yoluna gitti.

Karara göre hesabı askıya alınan eski başkan Trump, çevrim içi olup yayınlanan gönderileri görebilecek ancak herhangi bir paylaşımda bulunamayacak.

PAYLAŞIM VE BEĞENME DE ENGELLİ

Karara göre, kullanıcıların kanalda yorum paylaşması veya gönderi beğenmesi de engellendi.

Şirket, Trump'a yönelik bu engelin ne zaman kalkacağına dair bir bilgi vermedi.

SÜRESİZ ASKIYA ALMIŞTI

YouTube, Kongre Binası'nda gerçekleşen şiddet eylemlerinin ardından 12 Ocak'ta Trump'ın hesabını, "devam eden şiddet potansiyeli" ihtimalini gerekçe göstererek süresiz olarak askıya alacağını duyurmuştu.