Haberler

Dünya Haberleri

YPG/PKK Suriye’de hastaneye baskın düzenledi

YPG/PKK Suriye’de hastaneye baskın düzenledi

Teröristler, Suriye’de bir hastaneye baskın yaparak tıbbi malzemelere zarar verdi. Ayrıca evlere yapılan baskında 3 sivil alıkonuldu.