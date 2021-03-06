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    YPG/PKK Suriye’de hastaneye baskın düzenledi

    Teröristler, Suriye’de bir hastaneye baskın yaparak tıbbi malzemelere zarar verdi. Ayrıca evlere yapılan baskında 3 sivil alıkonuldu.
    • AA
    • 06.03.2021 - 15:05
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    YPG/PKK Suriye’de hastaneye baskın düzenledi

    YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında yer alan Şıheyl ilçesinde bir hastaneye baskın yaptı.

    Gece saatlerinde düzenlenen baskında güvenlik kameraları kırıldı, tıbbi ekipmanlara zarar verildi.

    Hastaneye ait 3 aracın yanı sıra bazı motosikletler ateşe verildi.

    EVLERE BASKIN DÜZENLENDİ

    Teröristler hastane çevresinde bulunan evlere de baskın düzenledi.

    Yapılan baskınlarda 3 sivil alıkonuldu.

    YPG/PKK Suriye’de hastaneye baskın düzenledi #1

    2016’DA BERİ İŞGAL ALTINDA

    Nüfusunun çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor, 2016 tarihinden bu yana YPG/PKK’nın işgali atında.

    ESAD REJİMİNE GEÇTİ

    İl merkezi, batı ve doğu bölümler, İran destekli grupların ve Rusya yardımı ile DEAŞ’tan Esad rejiminin eline geçti.

    YPG/PKK Suriye’de hastaneye baskın düzenledi #2

    PROTESTO EDİYORLAR

    Bölgede yaşayan Arap halkı ayırımcılık, olumsuz yaşam koşulları , rüşvet ve yolsuzluk nedeni ile belli aralıklarla protesto gösterileri gerçekleştirirken, bölgede bulunan evlere teröristlerce çeşitli nedenlerle baskınlar düzenlenerek siviller alıkonulmakta.

    4 BİN KİŞİ KAYIP

    Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, YPG/PKK’nın iç savaşta alıkoyduğu 4 bine yakın kişinin akıbeti hala belirsiz.

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