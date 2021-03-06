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- YPG/PKK Suriye’de hastaneye baskın düzenledi
YPG/PKK Suriye’de hastaneye baskın düzenledi
- AA
- 06.03.2021 - 15:05
YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında yer alan Şıheyl ilçesinde bir hastaneye baskın yaptı.
Gece saatlerinde düzenlenen baskında güvenlik kameraları kırıldı, tıbbi ekipmanlara zarar verildi.
Hastaneye ait 3 aracın yanı sıra bazı motosikletler ateşe verildi.
EVLERE BASKIN DÜZENLENDİ
Teröristler hastane çevresinde bulunan evlere de baskın düzenledi.
Yapılan baskınlarda 3 sivil alıkonuldu.
2016’DA BERİ İŞGAL ALTINDA
Nüfusunun çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor, 2016 tarihinden bu yana YPG/PKK’nın işgali atında.
ESAD REJİMİNE GEÇTİ
İl merkezi, batı ve doğu bölümler, İran destekli grupların ve Rusya yardımı ile DEAŞ’tan Esad rejiminin eline geçti.
PROTESTO EDİYORLAR
Bölgede yaşayan Arap halkı ayırımcılık, olumsuz yaşam koşulları , rüşvet ve yolsuzluk nedeni ile belli aralıklarla protesto gösterileri gerçekleştirirken, bölgede bulunan evlere teröristlerce çeşitli nedenlerle baskınlar düzenlenerek siviller alıkonulmakta.
4 BİN KİŞİ KAYIP
Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, YPG/PKK’nın iç savaşta alıkoyduğu 4 bine yakın kişinin akıbeti hala belirsiz.