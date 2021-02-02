YPG/PKK'li teröristler Deyrizor'da sivilleri alıkoyuyor

Deyrizor'da, YPG/PKK'lı teröristlerce son 10 günde 100'den fazla sivil alıkonuldu.

Suriye'de YPG/PKK terör örgütleri, sivil halkın yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor.

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Deyrizor ilinde işgal ettiği bölgelerde terör faaliyetlerini sürdüyor. Nüfusunun büyük çoğunluğu Arap olan Deyizor ilinde halk, terör örgütüne yardım etmeye zorlanıyor.

EN AZ 100 SİVİL ALIKONULDU

YPG/PKK'lı teröristler Deyrizor'un çeşitli bölgelerinde, son 10 günde evlere yaptıkları baskınlarda ve kontrol noktalarında bir kısmı daha önce örgüt karşıtı protestolara katılan en az 100 sivili alıkoydu.

ÖRGÜT KARŞITLARINA İŞKENCE

Teröristler söz konusu sivillerin büyük bir kısmını zorla silah altına alırken, bazı sivillere de işkenceler uyguluyor.

GENÇLERİN ÇOĞU ELLERİNDE

Daha önce de benzer uygulamalar yapan teröristler, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de son aylarda 18 ve üstü yaşta yüzlerce erkeği alıkoymuştu.

Öte yandan teröristler, son haftalarda asılsız suçlamalarla alıkoyduğu veya kaçırdığı yüzlerce sivili rüşvet veya fidye karşılığında serbest bıraktı.

SİVİLLERİN GÜVENLİĞİ YOK

Deyrizor'da YPG/PKK'nin işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, olumsuz yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu sık sık protesto ediyor.

Terör örgütü ise gösterilere katılanların evlerine baskınlar düzenleyip çeşitli bahanelerle aralarında yaşlı, çocuk ve hastaların da bulunduğu sivilleri alıkoyuyor.

BİNLERCE KİŞİ KAYIP

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor. ​​​​​​​

DEYRİZOR'DA DURUM

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü, 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı ise Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Beşar Esad rejiminin kontrolüne geçti.