- Haberler
- Dünya Haberleri
- Yunan bakan yardımcısından provokatif ada ziyareti
Yunan bakan yardımcısından provokatif ada ziyareti
- 18.06.2022 - 06:33
Türkiye, barış ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi mesajı mesajında ısrar ederken Yunanistan, Ege Denizi'nde provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi.
Yunan bakan yardımcısı, Bozbaba'yı ziyaret etti
Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.
Gayri askeri adalara 50 ziyaret yaptılar
Yunan üst düzey yetkililerin, bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
Özellikle bu adaları seçiyorlar
AA'nın haberine göre; Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının "provokasyon" amaçlı olduğu belirtilirken Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağı kaydedildi.
Askeri kaynaklar, Yunan yetkililerin tansiyonu artırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının, iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti.