Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
357.916
-0.36%
BTXN Coin
8.23
-3.17%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Yunan bakan yardımcısından provokatif ada ziyareti

    Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.
    • 18.06.2022 - 06:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunan bakan yardımcısından provokatif ada ziyareti

    Türkiye, barış ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi mesajı mesajında ısrar ederken Yunanistan, Ege Denizi'nde provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

    Yunan bakan yardımcısı, Bozbaba'yı ziyaret etti

    Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

    Gayri askeri adalara 50 ziyaret yaptılar

    Yunan üst düzey yetkililerin, bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

    Yunan bakan yardımcısından provokatif ada ziyareti #1

    Özellikle bu adaları seçiyorlar

    AA'nın haberine göre; Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının "provokasyon" amaçlı olduğu belirtilirken Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağı kaydedildi.

    Askeri kaynaklar, Yunan yetkililerin tansiyonu artırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının, iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti.

    Yunan bakan yardımcısından provokatif ada ziyareti #2


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de, 53 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    İzmir'de, 53 kaçak göçmen yakalandı

    Mustafa Sarıgül: Atina meydanına yarın sabah ineriz
    Gündem

    Mustafa Sarıgül: Atina meydanına yarın sabah ineriz

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir