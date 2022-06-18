Yunan bakan yardımcısından provokatif ada ziyareti

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

Türkiye, barış ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi mesajı mesajında ısrar ederken Yunanistan, Ege Denizi'nde provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Yunan bakan yardımcısı, Bozbaba'yı ziyaret etti

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

Gayri askeri adalara 50 ziyaret yaptılar

Yunan üst düzey yetkililerin, bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Özellikle bu adaları seçiyorlar

AA'nın haberine göre; Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının "provokasyon" amaçlı olduğu belirtilirken Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağı kaydedildi.

Askeri kaynaklar, Yunan yetkililerin tansiyonu artırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının, iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti.