Yunan basını: Erdoğan ile Miçotakis, Hamas konusunda fikir ayrılığı yaşıyor İki lider arasındaki görüşmeye Hamas ile ilgili yaşanan diyalog damga vurdu. Yunanistan medyası, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tavrına dikkati çekti.

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ensonhaber.com

Ankara'da düzenlenen Erdoğan-Miçotakis zirvesi, Yunan kamuoyunda yankılanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Taraflar, diyalog kanallarının açık tutulması konusunda hemfikir olduklarının altını bir kez daha çizdi. Hamas konusundaki görüş ayrılıkları da dile getirildi.

"Hamas için aynı fikirde olmadıkları konusunda anlaştılar"

CNN Yunanistan, "İki lider, Hamas için aynı fikirde olmadıkları konusunda anlaştı." diye yazdı.

Hamas'ın, iki lider arasındaki anlaşmazlığın ana noktalarından biri olduğu belirtildi. Erdoğan'ın, "Üzerinde anlaşamadığımız önemli bir konu var. Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Kathimerini: Hamas anlaşmazlığı

Miçotakis-Erdoğan görüşmesinde pozitif gündeme vurgu yapıldığını aktaran Kathimerini, Hamas'ın ise yeni anlaşmazlık konusu olarak ortaya çıktığını bildirdi.

Basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas'a bakış açısında farklılıklar yaşadığını Miçotakis'e söylediğine vurgu yapıldı.

"Onlar terörist değil, direnişçi"

Naftemporiki adlı yayın organı da Erdoğan'ın, Hamas için "Onlar terörist değil, direnişçi" şeklindeki ifadelerini okurlarıyla paylaştı.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Hamas ve Gazze Şeridi'ndeki savaşla ilgili bilinen argümanlarını tekrarladı." denildi.

Bunun üzerine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de "Anlaşmazlıklarımızın yanında uzlaşılarımıza da paralel bir sayfa ekleyebileceğimizi gösterdik." dediği belirtildi.