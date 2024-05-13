Yunan basını, Erdoğan-Miçotakis görüşmesine geniş yer ayırdı Yunanistan merkezli gazeteler, Ankara'da yapılan kritik zirveyi Yunan kamuoyuyla paylaştı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'da görüştü.

İki ülke arasındaki normalleşme süreci devam ederken, gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvedeydi.

Yunan kamuoyu Erdoğan-Miçotakis zirvesini yakından takip etti. Gelişme, komşu ülkenin gazetelerinde manşetlerden verildi.

Ta NeA: Olumlu gündemi güçlendiriyorlar

Ta NeA, "Görüşme, iki lider arasında olumlu gündemi güçlendirmeyi amaçlıyor." diye yazdı.

Miçotakis'in heyetinde yer alan isimlerden bahsedildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Kyriakos Miçotakis arasında akşam yemeği yenileceği belirtildi.

ERT: Ankara'da Erdoğan-Miçotakis görüşmesi

ERT, Erdoğan ile Miçotakis'in Ankara'da bir araya geldiğini okurlarına duyurdu.

Liderlerin, görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenleyerek, Ankara-Atina ilişkilerinde gelinen noktayı değerlendirdiği kaydedildi.

Pentapostagma: Miçotakis'e teşekkür etti

Bir diğer Yunan gazetesi Pentapostagma, basın toplantısına işaret ederek şunları yazdı:

İlk konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'e Türkiye ile ikili ilişkilerin gelişmesinden dolayı teşekkür etti.



Erdoğan, 'Sayın Miçotakis ve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.' dedi.

Skai: 10 Yunan adasına vize vurgusu yaptı

Ayrıca Skai televizyonu, Kiryakos Miçotakis'in, Yunan-Türk ticaret ortaklığının kurulmasına değindiğini aktardı.

Haberde, "10 Yunan adasına vize verilmesinden de söz ederek anlaşmanın önemine değindi." denildi.

Yunanistan Başbakanı'nın, önceliklerinin diyalog olduğunu söyleyerek, Kıbrıs meselesini de aynı bağlama oturttuklarını vurguladığı aktarıldı.