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AA

Türkiye, savunma sanayii alanında yükselmeye devam ediyor.

Geliştirdiği İHA ve uçaklar ile tüm dünyanın dikkatini çeken Baykar, bu defa TB3 ile tarihi bir ilke imza attı.

Bayraktar TB3, bir gemiden başarıyla iniş yapıp kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı (İHA) oldu.

Amerika, İngiltere ve Fransa merkezli haber siteleri, bu gelişmeyi övgülerle manşetlere taşıdı.

"TARİHİ BİR ADIM"

Yunanistan merkezli Pronews haber sitesi, bu testi, Türk savunma sanayiiinin deniz kuvvetleri için insansız sistemlerin operasyonel kabiliyetini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.

"ENDİŞE VERİCİ BİR GELİŞME"

Gazete aynı zamanda tüm dünyanın hayranlıkta takip ettiği bu gelişmeyi, Yunan savunma sistemleri açısından "yeni bir endişe verici gelişme" olarak tanımladı.

"YUNAN SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN BİR TEHDİT"

Haberde, Türk donanmasından kalkış yapan Bayraktar TB3'lerin gruplar halinde operasyon yapabilme kapasitesine dikkat çekilerek bu durumun, Yunan savunma sistemleri için yeni bir tehdit oluşturacağı öne sürüldü.