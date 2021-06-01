Yunan basını: Top şimdi Miçotakis ve Erdoğan'da

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretinin olumlu bir atmosfer sağladığı, gözlerin NATO'daki Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılacak görüşmeye çevrildiği kaydedildi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Yunan basını, görüşmelerin pozitif atmosferde geçtiğini bildirdi. İki bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Miçotakis'in 14 Haziran'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme gerçekleştirmeleri konusunda anlaştı.

"OLUMLU HAVA SONRASINDA TOP ŞİMDİ LİDERLERDE"

Ankara-Atina hattındaki temasların ardından Kathimerini gazetesinin yayınladığı bir yazıda, iki liderin görüşmesine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyareti sırasında hakim olan olumlu havanın ardından, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde top şimdi liderlerde."

"ZİYARET, GERİLİMİ DÜŞÜRDÜ"

Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılacak görüşmede, uzlaşma girişimi olabileceği kaydedildi.

Bu durumun "her iki taraftan da siyasi irade gerektirdiği" görüşü paylaşıldı.

"DAHA AZ ÇATIŞMACI ORTAM POTANSİYELİ VAR"

Çavuşoğlu'nun ziyaretinin, Dendias'ın bir süre önce Ankara'ya yaptığı ziyarette yaşanan sözlü gerilimin ardından tansiyonu düşürdüğü ifade edildi.

"İkili ilişkilerde, daha az çatışmacı bir ortam yaratma potansiyeli var gibi görünüyor." denildi.

YUNAN BASINININ İKİ YÖNLÜ DEĞERLENDİRMESİ

Yazı, şu ifadelerle sonlandırıldı:

"Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından ve Miçotakis ile Erdoğan görüşmesinden önceki duruma ilişkin iyimser değerlendirme, kademeli normalleşmenin ilk aşamalarında olabileceğimiz yönünde.

Kötümser olan ise hiçbir şeyin maddi olarak değişmediği ve ilişkilerin gergin kalacağıdır."

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias ile görüştü ViDEO