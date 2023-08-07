Yunan basını: Türkiye, Batılı ülkeleri Afrika’dan çıkarmayı hedefliyor Ankara'nın Afrika'da gittikçe artan etkisi Yunanistan'da gündem oldu. Türkiye'nin kıta ülkelerine askeri araçlar sağladığı belirtilerek, bunun için "Batı'nın Afrika'daki etkisini sınırlama kampanyasının bir parçası" denildi.

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Nijer'de askeri darbe sonrası hükümeti devralan cunta, Fransa'ya uranyum ve altın ihracatını durdurdu.

Batılı ülkeler, Nijer'de eski yönetimin geri getirilmesini istiyor.

Afrika'da yaşanan gerilimler sonrası, kıtanın çeşitli noktalarında varlık gösteren Türkiye ile ilgili Yunanistan basınında dikkat çeken bir analize imza atıldı.

"Türkiye'nin hedefi Batı'yı Afrika'dan çıkarmak"

Türkiye'nin amacının ABD ve Fransa başta olmak üzere, Batılı ülkeleri kıtadan çıkarmak olduğu görüşü paylaşıldı.

Analizde, "ABD-NATO, Türkiye'nin her yerde çıkarlara zarar veren bir ülke olduğunu anlamalı." ifadesi kullanıldı.

Ankara'nın diplomasideki rolüne vurgu yapılarak, Türkiye'nin 2'nci Dünya Savaşı'na katılmamasına rağmen, Türk diplomatların yoğun şekilde perde arkası faaliyetleri geliştirerek ülkelerini "bütün" tutmayı başardığı belirtildi.

"Batı'nın etkisini sınırlama kampanyasının bir parçası"

Ukrayna, NATO ve Rusya eksenine işaret edilerek, "Türklerin şimdi yaptığı da tam olarak bu." denildi ve şunlar aktarıldı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, Afrika ülkesi Mali'deki yetkililerle bağlarını genişletti.



Türkiye ile Mali'nin askeri yöneticileri arasında büyüyen bağlar, son yıllarda askeri yardım, eğitim, ticaret ve yatırım programları aracılığıyla geliştirildi.



Bu da Batı'nın Afrika'daki etkisini sınırlama kampanyasının bir parçası.

Aynı yazının devamında, "Türklerin amacı. Mali'deki Fransız etkisini sınırlamak." tespitinde bulunuldu.

Askeri anlaşmalar imzalandı

Türkiye ve Mali'nin son yıllarda çeşitli askeri ve savunma anlaşmaları imzaladığı, bunun bilgi paylaşımına ilişkin hükümler de içerdiği kaydedildi.

Mali'ye Bayraktar TB2 insansız hava araçları tedarik edildiğine değinilerek şöyle denildi:

Mali'nin toplam 8 Türk İHA aldığı tahmin ediliyor. Gelecekte daha fazlasını almaları bekleniyor.