Yunan basını: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat kararı sürpriz oldu Doğu Akdeniz'de tatbikat yapan Türkiye'nin kararının beklenmedik olduğu belirtildi. Türk ordusundaki hareketliliğin, ABD'nin bölgeye iki uçak gemisi göndermesi üzerine yaşandığı kaydedildi.

ensonhaber.com Türkiye, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat yapmak için düğmeye bastı. 16-20 Ekim tarihlerini kapsayan NAVTEX ilanı kapsamında, Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitimleri icra edilecek. Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, tatbikatın "sürpriz" olduğunu yazdı. Ankara'nın 'sürpriz' kararı Haberde, "Ankara sürpriz bir şekilde, Kıbrıs açıklarında deniz tatbikatları yapacağını duyurdu." denildi. Tatbikat kararının, Türkiye'nin, İsrail'i desteklemek amacıyla iki Amerikan uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderilmesine karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. 'Türkiye mesajı gönderdi' yorumu Bu adımın, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz'de de varız" şeklinde mesaj gönderdiği anlamına geldiğine dikkat çekildi. 13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayınlanan NAVTEX mesajında, “Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır.” denildi. ABD, iki uçak gemisini bölgeye sevk etti ABD, USS Gerald R. Ford ve USS Dwight D. Eisenhower uçak gemilerini İsrail'e destek verme amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderme kararı almıştı. Yunan gazetesinde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze konusunda diplomatik girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Erdoğan ve Fidan devrede Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ise Lübnan'a resmi ziyaret düzenleyeceği notuna yer verildi. ABD savaş gemisi gönderdi: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacak!