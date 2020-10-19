Yunan basını: Yunanistan, çatışmada ilk adımı Türkiye'den bekleyecek

Yunanistan donanmasının, Türkiye ile olası bir çatışmaya hazırlandığı belirtildi. Yunan basını, bu konuda ilk hamlenin Türk donanmasından beklendiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz'de gerilimi artırmaktan yana olan Yunanistan, bölgede "uzun sürmesi beklenen" krize hazırlanıyor.

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Atina'nın, Ege ve Doğu Akdeniz'de uzun dönemli bir krize hem diplomatik hem de askeri düzeyde hazırlandığını yazdı.

ATİNA, BRÜKSEL VE ABD'DEN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Haberde, "Avrupa Birliği'nin (AB) yıl sonuna kadar Türkiye'ye ültimatom verdiği ve diğer önemli politik dönüm noktasının 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri olduğu" aktarıldı.

"TÜRKİYE SALDIRIRSA KARŞILIK VERİN" TALİMATI

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin tetikte olmaya devam ettiği, ancak Deniz Kuvvetleri'ne "yalnızca Türk kuvvetlerinin ilk adımı atması durumunda" karşılık verme talimatı verildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Atina, diplomatik cephede Berlin'den yeni girişimler bekliyor. Eğer Türkiye’nin saldırganlığına karşı koymayı başaramazlarsa, AB'den sert yaptırımlar istenecek.

İSRAİL, MISIR VE BAE İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME ÇABASI

Bu arada Yunanistan; İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin yayılmacılığından rahatsız olan diğer ülkelerle ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyor.

"ANKARA SONDAJ GEMİSİ GÖNDERECEK" ENDİŞESİ

Uzayan kriz aynı zamanda Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ni ve altyapısını güçlendirme planlarının olduğu anlamına geliyor. Ankara'nın, Oruç Reis araştırma gemisinin aktif olduğu bölgeye sondaj gemisi göndereceği endişeleri var.

YUNAN BASININDAN SENARYOLAR

Oruç Reis hidrokarbonların varlığını belirlerse, Ankara Yavuz sondaj gemisini sevk edebilir. Diğer bir senaryo da Ankara'nın, Yunan haklarını ihlal eden Türk-Libya deniz sınırı anlaşmasında yer alan alanlarda araştırmalara devam etmesidir."