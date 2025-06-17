Yunan basınında savaş yorumu: Atina’nın en büyük endişesi Türkiye

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İsrail ile İran arasında beş gündür devam eden çatışma, Orta Doğu’da gerilimi artırıyor.

İki ülke arasındaki çatışmalar uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekerken Yunanistan, bu gelişmeleri farklı bir perspektiften ele aldı.

Kathimerini gazetesinin İngilizce sürümünde “Atina İran-İsrail çatışmasına Ankara objektifinden bakıyor” başlığıyla bir analiz yayınlandı.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNDEN KORKUYORLAR

Yazıda, “Yunanistan’ın en çok endişelendirenin, zayıflamış bir İran’ın Türkiye’yi güçlendirmesi olduğu” yorumuna yer verildi.

"İSRAİL İLE OLAN İLİŞKİMİZE ÇOK BÜYÜK DEĞER VERİYORUZ"

Vassilis Nedos, Kathimerini için kaleme aldığı kısa değerlendirmede, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in hükümetine işaret ederek “Yunan hükümet yetkilileri ve diplomatlar, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın tırmanmasını birden fazla cephede endişe verici buluyor.” ifadelerini kullandı.

“Derinleşen kutuplaşmanın Yunanistan’ın Orta Doğu’daki çatışmalarda dürüst bir aracı rolünü oynama çabalarına engel teşkil ettiği” belirtilen yazıda, “Yunanistan, böyle bir aracı olarak kalmayı dilerken İsrail ile hiç olmadığı kadar yakın olan ilişkisine de çok büyük değer veriyor.” denildi.

“YUNANİSTAN’I EN ÇOK ENDİŞELENDİREN TÜRKİYE”

Söz konusu iki amacı uzlaştırmanın İsrail’i terk etmiş gibi görünmeden, bazen çoğunluğu takip ederek Birleşmiş Milletler’de (BM) ince bir ip üzerinde müzakere etmeyi gerektirdiğine dikkat çekilen yazıda, buna örnek olarak Atina’nın Gazze'ye insani yardımların yeniden başlamasına izin vermek için ateşkes lehine oy vermesini gösterdi.

Yazıya, şu sözlerle son verildi:

“Ancak Yunanistan’ı en çok endişelendiren şey, zayıflamış bir İran’ın nominal bir müttefiki ve gerçekte egemenliğine yönelik algılanan en büyük tehdit olan Türkiye’yi güçlendirecek olması. Ancak pek çok Arap ülkesinin İran'ın küçük düşürülmesini istemesi onu rahatlatıyor.”