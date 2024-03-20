Yunan basınında yankı buldu: Mısır, limanını Türkiye'ye satabilir Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'daki hareketlerini yakından izleyen Yunan basını, Mısır'ın stratejik bir limanını Türkiye'ye satma veya kiraya verme olasılığı olduğunu gündeme getirdi.

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Türkiye, son yıllarda Doğu Akdeniz ve Afrika'daki varlığını güçlendirme çabalarıyla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekiyor.

Aynı zamanda Türkiye, kıtadaki siyasi ve ekonomik bağlarını güçlendirerek Afrika'nın dönüşen haritasında önemli bir aktör haline geldi.

Yunan basını dikkat çeken bu gelişmeleri analiz haber haline getirdi.

Yunan basını: Mısır, Türkiye'ye liman satabilir

Ta Nea Gazetesi, bu çerçevede Türkiye'nin Mısır ile olası bir liman anlaşması yapabileceği iddiasını gündeme taşıdı.



Haberde, Türkiye'nin ekonomik fırsatlar arayışına vurgu yapılarak, Mısır'ın önceki bir anlaşmayla Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ras El-Hikma bölgesini satışı hatırlatıldı.

Benzer bir anlaşmanın Türkiye ile de gerçekleşebileceği öne sürüldü. Ancak bu anlaşmanın sadece Mısır ile sınırlı kalmayabileceği, Türkiye'nin Afrika'daki diğer ülkelerle ticari ilişkilerini de güçlendireceği belirtildi.

"Türkiye'nin Afrika'daki varlığı arttı"

Haberde ayrıca, Türkiye'nin Afrika'daki diplomatik ve ekonomik varlığını artırdığı, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki diplomasi atılımları örnek gösterildi.

Bu çabaların bir örneği olarak, Türkiye'nin Afrika'da açtığı 26 büyükelçilik ve iş dünyasının kıtada gerçekleştirdiği projelerinin toplam değerinin 85,5 milyar doları aştığı vurgulandı.



Ayrıca, geçen ay Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmaya da vurgu yapıldı. Anlaşma kapsamında Somali, karasularını koruma yetkisini 10 yıllığına Türkiye'ye verdi.

Gazete, "Türk donanmasının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Basra Körfezi'nde kalıcı varlık kazanmaya başlamasını öngören bir planının devreye girdiği açık" ifadelerini kullandı.

