Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü

AA

PKK'nın kendisini feshetmesi, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin ön plana çıkması ve son günlerde gündemde yer alan gelişmeler sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi...

Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dış politikasından övgü dolu sözler ile bahsetti.

"ERDOĞAN NASIL HEM İÇERDE HEM DE DIŞARIDA GÜÇ KAZANIYOR"

Yunanistan'ın en çok takip edilen haber portallarından "in.gr", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin iç ve dış siyasette son dönemde izlediği politikaların başarılı olduğu değerlendirmesini yaptı.

"Erdoğan'ın savaşları" başlıklı haberde "Erdoğan nasıl hem içerde hem de dışarıda güç kazanıyor" ifadesiyle Türkiye'nin son dönemdeki adımları değerlendirildi.

PKK'NIN FESHİNE DEĞİNİLDİ

Terör örgütü PKK için "Türk hükümetlerinin yıllardır karşı karşıya olduğu sorun" tanımını kullanılan haberde, "(PKK'nın) feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı'nı önemli ölçüde güçlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin ayrıntılara yer verilen haberde, "Öte yandan, Erdoğan Türkiye'yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde de başarıyor." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ ZOR DENGEYİ KORUDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu durumun Ukrayna'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olduğuna işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki zor dengeyi koruyarak Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere de ev sahipliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Suriye'de de yeni rejimle avantajlı bir ilişkiye sahip olduğuna işaret edilerek, "Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da değerli bir müttefik olarak nitelendirildi." ifadesi yer aldı.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARASI ALANDAKİ DİĞER BAŞARILARI

Türkiye'nin uluslararası alandaki diğer başarıları arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'nin ziyaret davetini kabul etmeye hazır olduğunu bildirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları aracılığıyla Avrupa Birliği'nin savunma politikasında rol oynama girişimi gösterildi.

Öte yandan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinde de tansiyonu düşük tutmayı başardığı kaydedildi.