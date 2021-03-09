Yunan basınından Mısır'a sert tepki

Yunan basınından, Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakkına saygı göstermesine sert eleştiriler geldi. Birçok gazete, Mısır'ın bu hareketini kalleşlik olarak manşetlerine taşıdı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşması, Yunanistan'da sert tepkiyle karşılandı.

İlk olarak Yunan gazetesi Proto Thema, "Mısır’dan kalleşlik" başlıklı haberinde, Mısır’ın Türkiye’nin kıta sahanlığı olarak ilan ettiği bölgeyle sınırlanan parselde hidrokarbon araştırma izni verdiğini belirterek, Kahire’nin bu konudaki kararını "Mısır devlet mekanizmasının 3 bin yıllık bürokrasisinin kalleşliği" şeklinde nitelendirdi.

HİDROKARBON TARTIŞMASI

Haberde, Mısır’ın bu tavrının Atina’nın tepkisine yol açtığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasının ardından acil olarak Kahire’ye hareket ettiği belirtilerek, Kahire ve Atina arasında aslında bölgede hidrokarbon araştırması yapacak şirketin belirlenmesi konusunda çıkan uyuşmazlıktan kaynaklanan bir anlaşmazlık yaşandığı ileri sürüldü.

Söz konusu haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı (Dendias), Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır’ın Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırlarını tanımasına sevinerek yararlanma yönüne gittiği soruna bir çözüm formülü bulabilecek mi? Yunanistan ve Mısır’ın anlaşarak Münhasır Ekonomik Bölgelerinin bir bölümünün sınırlarını belirlediği bölgenin sonundaki 28 meridyenin doğusunda araştırma yapacak şirket bulunması konusunda oluşan sorunun çözümü için 'altın bir kesit' bulabilecek mi? Yoksa Kahire bir firavun bürokrasisi mekanizmasından kaynaklanan sonuçları belirsiz yanlışa mahsur mu kalacak?"

"ATİNA KAYGILI"

Ta Nea gazetesi de "Mısır’ın Türkiye ile sinsi oyunu" başlığı altında yayınladığı haberinde, "Mısır’ın, Atina ve Kahire’nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak anlaşmaya vardığı deniz bölgesinin güneydoğu tarafındaki bir parselde, hidrokarbon araştırması için izin vermesinin Atina’da ciddi kaygılara neden olduğunu" yazdı.