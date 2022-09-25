Yunan gazetesi, TCG Anadolu'yu vurmakla tehdit etti

Erdoğan'ın gemiye yaptığı inceleme, Yunanistan'da yankılandı. Yunan güçlerinin, gemiyi hedef alabileceği öne sürüldü.

TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçecek.

SİHA'ların iniş kalkış yapacağı platforma dönüştürülecek olan TCG Anadolu'nun yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yaptığı Sakarya yolculuğunda, büyük önem verdiği söz konusu projeyi havadan inceledi.

TCG Anadolu, Yunanistan'da alarma neden oldu

Erdoğan'ın gemiyi incelediğine ilişkin kare, Twitter hesabından paylaşılırken, "Savunma sanayiinde TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve millî uçak gemimiz, TCG Anadolu..." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan basınından "Directus.gr" adlı internet sitesi ise TCG Anadolu'ya ilişkin tehditkar ifadeler kullandı.

"Hava ve deniz kuvvetlerimiz için kolay bir hedef"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya yolunda Tuzla'da yapımı devam eden TCG Anadolu gemisini havadan inceledi. TCG Anadolu, hava ve deniz kuvvetlerimiz için kolay bir hedef." iddiasında bulunuldu.

"Yunan denizaltılarının hedefi haline gelebilir"

Haberde, "Gemi, Doğu Akdeniz'in herhangi bir noktasında Yunan denizaltılarının hedefi haline gelebilir. Elbette denizaltına karşı korumaya sahip olması bekleniyor." denildi.

Yunan gazetesinin, geminin incelenmesine ilişkin fotoğraftan böyle bir anlam çıkarma çabası dikkatlerden kaçmadı.

Atina'nın gerilimi tırmandırma çabaları

Diğer taraftan Atina yönetimi, her seferinde Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmasıyla biliniyor.

Bunun son örneği, bölgede uçuş yapan F-16 savaş uçaklarına yönelik taciz girişimi oldu.

TCG Anadolu'nun özellikleri

TCG Anadolu gemisinin uzunluğu 231 metre, genişliği ise 32 metre. Geminin tam yük deplasmanı, en fazla 27 bin 436 ton olacak.

Tam yük deplasmanında en az 20,5 knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak.

Helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip olacak. Üzerinde bir güç aktarma sistemi ve hava platformu olacak.

Helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Geminin içinde havuz da bulunuyor. Buradan çıkarma gemileri, zırhlı araçlar, tanklar ve personel karaya intikal ettirilebilecek.