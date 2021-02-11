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- Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri dövdü
Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri dövdü
- AA
- 11.02.2021 - 08:20
- Güncelleme : 11.02.2021 - 08:43
Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, hükümetin eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti.
Miçotakis hükümeti, üniversitelerde kampüs alanlarının içine "polis kontrol noktası" kurulmasını planlıyor.
Ülkedeki ana muhalefet partisi ise taslak aşamasındaki düzenlemeleri "antidemokratik" olarak tanımlıyor.
Muhalefet partilerinin çağrısıyka binlerce öğrenci Atina sokaklarında yürüdü, slogan attı. Daha sonra Yunan parlamentosunun önünde toplanan öğrenciler polislere molotof kokteyli fırlattı.
POLİS ACIMADI
Yunan polisinin göstericilere müdahalesi de sert oldu.
Yeni tasarının parlamentoda görüşüldüğü sırada tansiyonun yükseldiği olaylarda 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.
Polis öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullanıldı.
Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri dövdü İZLE