Euro
8.5682
0.13%
Dolar
7.0572
-0.01%
Altın
416.69
-0.28%
Borsa
1.547
0%
Bitcoin
317.850
-3.23%
EXEN Coin
18.10
12.07%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C
    Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri dövdü

    Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri dövdü

    Binlerce öğrencinin katıldığı gösteride polis, öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.
    • AA
    • 11.02.2021 - 08:20
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 08:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, hükümetin eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti.

    Miçotakis hükümeti, üniversitelerde kampüs alanlarının içine "polis kontrol noktası" kurulmasını planlıyor.

    Ülkedeki ana muhalefet partisi ise taslak aşamasındaki düzenlemeleri "antidemokratik" olarak tanımlıyor.

    Muhalefet partilerinin çağrısıyka binlerce öğrenci Atina sokaklarında yürüdü, slogan attı. Daha sonra Yunan parlamentosunun önünde toplanan öğrenciler polislere molotof kokteyli fırlattı.

    Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri dövdü #1

    POLİS ACIMADI

    Yunan polisinin göstericilere müdahalesi de sert oldu.

    Yeni tasarının parlamentoda görüşüldüğü sırada tansiyonun yükseldiği olaylarda 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.

    Polis öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullanıldı.

    Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri dövdü İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir