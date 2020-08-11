Yunan Sahil Güvenlik yata ateş açtı: 1'i ağır 3 yaralı

ABD bayraklı bir motor yata, Yunan kara sularında ateş açıldı. Açılan ateş sonrası 1 kişi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, adli tahkikat başlatıldı.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Rodos Adası açıklarında seyir halinde olan ABD bayraklı 3-AS isimli motor yata ateş açtı.

1 TÜRK, 2 SURİYELİ YARALANDI

Türk kara sularına itilen motor yatta bulunan biri Türk vatandaşı, ikisi Suriye uyruklu üç kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin kafasında ağır tahribat oluşuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Türk kara sularına gelen motor yatta bulunan ve yaralanan üç kişi, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Marmaris Limanına getirildi. Burada bekleyen 112 ambulanslarına sevk edilen üç kişiden birisi Marmaris Devlet Hastanesi'nde, ağır yaralı olan ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diğer yaralının durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.





TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonrası yaşanan yaralama olayı ile ilgili olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, adli tahkikat başlatıldı.