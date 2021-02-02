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- Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos: Türkiye ile savaşın eşiğine geldik
Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos: Türkiye ile savaşın eşiğine geldik
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 11:09
- Güncelleme : 02.02.2021 - 11:14
Geçen yıl Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artırmanın peşinde koşan Yunanistan, Ankara'nın ikili görüşme çağrılarına rağmen Avrupa Birliği'ni konuya müdahil etmeye çalıştı.
Atina yönetimi, Oruç Reis gemisiyle Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri sürdüren Türkiye'nin meşru haklarını görmezden geldi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, 2020'de yaşanan gelişmelere değindi.
"ÜÇ KEZ SAVAŞIN EŞİĞİNE GELDİK"
Yunan basınına konuşan Panagiotopoulos, "Üç kez Silahlı Kuvvetlerin geniş kapsamlı bir seferberliği oldu." dedi.
Panagiotopoulos, Oruç Reis'le yaşanan gerilim nedeniyle geçen yıl Türkiye ile üç kez savaşın eşiğine geldiklerini ifade etti.
FRANSA'DAN SAVAŞ UÇAĞI TEDARİKİ
Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımına ilişkin yapılan anlaşmaya değinen Yunan bakan, hızlı satın alma konusunda rekor kırdıklarını söyledi.
Nikos Panagiotopoulos, bununla birlikte Fransız gemilerinin satın alınmasını hiçbir zaman göz ardı etmediklerini sözlerine ekledi.