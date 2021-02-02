Haberler

Dünya Haberleri

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos: Türkiye ile savaşın eşiğine geldik

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos: Türkiye ile savaşın eşiğine geldik

Oruç Reis nedeniyle Ankara ile gerilim yaşadıklarını belirten Panagiotopoulos, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin üç kez seferberlik ilan ettiğini söyledi.