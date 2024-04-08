Yunanistan, 32 adet F-16 savaş uçağını Ukrayna'ya devredebilir Yunan basını, onlarca savaş jetinin Ukrayna ordusuna teslim edilebileceğini duyurdu. Söz konusu uçakların yapısal ömürlerinin yüzde 60'nın tükendiği belirtildi.

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ensonhaber.com

Ukrayna'ya savaş uçağı sağlayacak ülkeler arasına Yunanistan'ın da eklenmesi bekleniyor.

Yunanistan basını, hurdaya çıkarılmak üzere 108 savaş uçağının satılacağını yazdı.

Bu uçakların belirli sayıda olanlarının Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne devredilmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Ukrayna'ya F-16 transferi planı

32 adet F-16C/-D Block 30 savaş uçağının, Ukrayna'ya transferinin "neredeyse kesin kabul edildiği" notu paylaşıldı.

Söz konusu uçakların hizmet süreleri boyunca iki yapısal yükseltmeye tabi tutulduğu ve bugün ortalama olarak yapısal ömürlerinin yaklaşık yüzde 60'ını tükettikleri hatırlatıldı.

Pilotlara Batı'da eğitim

Ukraynalı pilotlar, Batılı ülkelerde aldıkları eğitim kapsamında F-16 savaş uçağı kullanmayı öğreniyor.

Danimarka ve Hollanda, Kiev yönetimine toplam 61 adet F-16 bağışlamayı taahhüt eden ilk iki ülke oldu.

Zelensky: İlk F-16'ların uçacağı günü bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Tüm Ukraynalılar, ilk Ukrayna F-16'larının göklerimizde uçacağı günü bekliyor." demişti.