Yunanistan Almanya'dan 44 denizaltı torpidosu alacak

Türkiye'ye karşı daha önce İsrail ile 250 milyon euroluk füze anlaşması yapan Yunanistan, şimdi de Almanya'dan 110 milyon euroya 44 denizaltı torpidosu alıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarılı girişimleri Yunanistan'ı tedirgin etmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine her yeni silah sistemi girişinde çareler aramaya başlayan Yunanistan, Taarruzi İnsansız Hava Aracı AKINCI'nın (TİHA) törenle kullanıma alınmasının ardından İsrail ile masaya oturmuştu.

İSRAİL İLE 250 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Yunan yönetimi ekonomik yönden sıkıntı içinde olmasına rağmen İsrail ile Spike NLOS füzeleri için 250 milyon euroluk anlaşma imzalamıştı.

Yunan hükümeti son olarak Türkiye'nin denizlerde hakimiyet için giriştiği insansız deniz araçlarına karşı yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı SİDA VİDEO



ALMANYA'DAN 44 TORPİDO ALIYOR

Yunanistan bu konuda da Almanya ile anlaşarak 44 denizaltı torpidosu sipariş etti.

Almanya'ya bu torpidolar için 110 milyon euro ödemeyi göze alan Yunan, Türkiye'ye karşı giriştiği bu üstünlük yarışında toplamda 360 milyon euroyu gözden çıkarmış oldu.

SİDA'LAR SERİ ÜRETİME HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin ise denizlerdeki hakimiyet stratejisi havada olduğu gibi yine insansız araçlarda.

Bu kapsamda SİHA ve TİHA'larla hava hakimiyetini pekiştirmenin ardından Mavi Vatan için İnsansız Deniz Aracı (SİDA) projesi ilerlemeye devam ediyor.

Antalya'da üretimine başlanan Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı.

Uzaktan komutalı ya da otonom olarak hareket edebilen aracın test faaliyetleri başarılı şekilde tamamlandı.

SİDA, gerçek harp başlıklı füze atışına hazırlanıyor.