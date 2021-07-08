Yunanistan, Almanya'nın Türkiye'yle denizaltı anlaşmasını durdurmasını istiyor

Atina yönetimi, Ankara'nın artan deniz gücünden endişe duyuyor. Başbakan Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias, denizaltılar konusunda Almanya'ya baskıyı artırdı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de huzursuzluğun kaynağı olan Yunanistan, şimdi de Almanya'ya Türkiye konusunda baskı uygulamaya çalışıyor.

Voice of America'nın (VOA) haberine göre, Yunanistan, "Almanya'nın Türkiye ile denizaltı anlaşmasını askıya alacağına dair umutlarını koruyor."

YUNANİSTAN'IN DENİZALTI RAHATSIZLIĞI

"Yunanlar, Almanya'yı Türkiye'ye denizaltı anlaşmasını durdurmaya ikna etmek için aylardır süren diplomatik çabayı artırıyor." denildi.

6 denizaltının planlanan anlaşmanın Doğu Akdeniz'deki deniz gücü dengesini değiştireceğine dikkat çekildi.

SON TEKNOLOJİ DENİZALTILARIN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÖNEMİ

Daha önce Economist dergisi de Türkiye'nin son teknoloji denizaltılarının NATO için artı değer olduğunu belirtmişti. VOA'nın haberinde, Yunanistan ve Türkiye'nin Akdeniz'in derinliklerindeki petrol ve gaz rezervleri konusunda karşı karşıya geldiği anımsatıldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de söz konusu denizaltılarla gücünü artırdığı ifade edildi. Alman tasarımı denizaltıların az gürültü emisyonu ile üç hafta boyunca su altında kalabildiği vurgulandı.

GEMİSAVAR FÜZELERLE DONATILABİLİYOR

Uzmanlar, denizaltıların Doğu Akdeniz'in sığ suları için son derece uygun olduğunu, orta menzilli gemisavar füzelerle donatılabileceğini söylüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen ay Alman hükümetinin parlamentoda muhalefet milletvekillerinin Türkiye'ye denizaltı anlaşmasını durdurma çabalarını engellemesinden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi.

DENDIAS: DENGELER ANKARA LEHİNE DEĞİŞİYOR

Dendias, "Hem Başbakan Miçotakis hem de ben defalarca Almanya'daki hemen hemen herkesle Ege'de dengeyi korumanın gerekliliği hakkında konuştuk." dedi.

Yunan bakan, denizaltı anlaşmasının "Ege Denizi'ndeki dengeleri Ankara lehine değiştirme riski taşıdığı" konusunda uyardı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz sularında enerji araştırmalarına devam edeceğini duyurduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Haklarımız ne ise öyle ya da böyle alacağız. Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve tüm bu denizlerde petrol arama operasyonlarımızı gerçekleştireceğiz." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

İLKİ DENİZE İNDİRİLDİ

6 denizaltıdan ilkinin bu yılın başlarında denize indirildiği ve önümüzdeki yıl Türk filosuna katılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

"Diğer 5 Reis sınıfı denizaltı, önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 4 milyar dolarlık bir anlaşmayla gelecek." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan geçen ay Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını istemiş, ancak Almanya, İspanya ve İtalya bu talebi reddetmişti.