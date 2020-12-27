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    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, koronavirüs aşısı oldu

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüs aşısı yaptırdı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 18:11
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    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, koronavirüs aşısı oldu

    Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılamalar bugün sabah saatlerinde başladı.

    Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Slovakya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ilk aşıların yapılmasının ardından Yunanistan da aşılama kampanyasına başladı.

    MİÇOTAKİS, EŞİYLE BİRLİKTE AŞI YAPTIRDI

    Atina’daki Evangelismos Hastanesi’nde yapılan ilk aşılamaların ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da aşı yaptırdı.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabovski ise Attikon Üniversite Hastanesi’nde canlı yayında korona virüs aşısı yaptırdı.

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, koronavirüs aşısı oldu #1

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, koronavirüs aşısı oldu #2

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, koronavirüs aşısı oldu #3

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, koronavirüs aşısı oldu #4

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