Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Midilli'de Türk turistleri karşıladı Miçotakis, Türk turistleri Midilli'de bizzat karşıladı. Turistlerden biri, Yunanistan Başbakanı'na "Türkiye-Yunan kardeş" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'den 92 turist, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sürpriz yaparak turistleri karşılamaya karar verdi.

Beraberindeki heyetle birlikte feribotun yanaşacağı noktaya giden Miçotakis, adaya gelen turistlerle tek tek tokalaştı.

Turistten Miçotakis'e: Türkiye-Yunan kardeş

Turistlerden biri, Miçotakis ile karşılaştığı sırada "Türkiye-Yunan kardeş." ifadesini kullandı. Miçotakis de aynı şekilde karşılık verdi.

Türk turistlerden bazıları, Miçotakis ile fotoğraf çektirdi. Yunanistan Başbakanı, turistlere Midilli'de keyifli vakit geçirmelerini diledi.

Ekspres vize uygulaması

Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile başlatılan ekspres vize uygulaması hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Miçotakis, Midilli Belediyesi'ne giderek Belediye Başkanı Panagiotis Hristofas ile görüştü.

Kapıda vize uygulaması

Türkiye’den 10 Yunan adasını kapsayan turistik turlara yönelik kapıda 7 günlük vize uygulaması, geçtiğimiz mart ayında hayata geçirildi.

Adalardaki otel işletmecileri, bu yıl çatışmalar nedeniyle İsrailli turistleri ağırlayamıyor. İşletmeciler, turist açığını Türklerle kapatacaklarına inanıyor.

Miçotakis: Taksi şoförlerinin yüzü gülüyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yakınlaşma politikasının adalar açısından somut sonuçlarına değindi:

Sokakta yürürken, taksi şoförlerini selamlarken birçok gülümseme gördüm. Neden bu kadar çok gülümsemenin olduğunu anlıyorum.



Çünkü Midilli bağlantısının açılmasıyla adadaki üç liman, vize kolaylaştırma programı kapsamına giriyor. Şimdiden adaya önemli sayıda Türk ziyaretçi gelmiş oldu.

"Türkiye'yle iyileşmenin günlük yaşamda somut sonuçları var"