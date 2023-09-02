Yunanistan Başbakanı Miçotakis orman yangınlarla ilgili göçmenleri suçladı Yunanistan'da ihmal ve yetersizlik nedeniyle 2 haftadır söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle eleştirilen Başbakan Miçotakis, yangınların 'düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahında' çıktığını söyleyerek göçmenleri suçladı.

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ensonhaber.com

Yunanistan'da başlayan orman yangınları 2 haftadır devam ediyor.

Hal böyle olunca söndürülemeyen yangınlar nedeniyle hükümete tepkiler gelmeye başladı.

Bölgede bulunan itfaiye görevlileri ve uzmanlar, yangınların geçen senekilerden farklı olmadığına ve söndürme çalışmalarındaki operasyonel hatalara dikkat çekerek, Miçotakis hükümetinin müdahalede yetersiz kaldığını vurguladı.

Görevliler ve uzmanlar 'hükümet müdahalede yetersiz kaldı' diyor

Yetkililerin Yunan hükümetine yönelik eleştirileri sonrası yangınları söndürmekte başarısız kalmakla suçlanan Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten skandal niteliğinde bir açıklama geldi.

Miçotakis, herhangi bir kanıt sunmadan Meriç'teki yangından göçmenlerin sorumlu olabileceğini söyledi.

Miçotakis suçu göçmenlere attı: Yasadışı göçmenler tarafından sıklıkla kullanılan güzergahlarda başladığı neredeyse kesin

Parlamentoda konuşan Miçotakis, "Sebeplerin insan yapımı olduğu neredeyse kesin. Ayrıca bu yangının ülkemize giriş yapan yasadışı göçmenler tarafından sıklıkla kullanılan güzergahlarda başladığı da neredeyse kesin. İhmal mi yoksa kasıt mı olduğunu bilmiyoruz." dedi.

18'i göçmen olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan geçtiğimiz iki hafta içinde tamamı Yunan olan çok sayıda kişi, kasıtlı olarak orman yangını çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla kundaklama şüphesiyle tutuklanmıştı.

Avrupa Birliği ülkelerin de desteğine rağmen söndürülemeyen yangınlar sebebiyle ise bugüne kadar 18'i göçmen olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti.