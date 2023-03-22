Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Seçimler mayısta yapılacak Tek başına iktidar gücüne dikkati çeken Miçotakis, ikinci tura sıcak baktığını söyledi. Yunan Başbakan, seçimler konusunda iki ay sonrasına işaret etti.

Yunanistan, mayıs ayında genel seçimlere hazırlanıyor.

Açıklama, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten geldi.

Miçotakis, Alpha TV'ye gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken seçim tarihinden bahsetti.

Seçimler için mayısı işaret etti

Yeni Demokrasi hükümetinin dört yıllık görev süresini tamamlamaya kararlı olduğunu belirten Miçotakis, şöyle dedi:

Size net bir şekilde söyleyebilirim ki seçimler mayısta yapılacak. Temmuzda yapılmayacak. Temmuzda olmayacak zira, ikinci tur seçim gerekebilir. Büyük olasılıkla.

"İkinci tur seçim ihtiyacını savunuyorum"

Koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Miçotakis, düşüncesini paylaştı:

Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur.

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Yunanistan siyasetinde son durum

Atina yönetiminin dört yıllık görev süresi temmuz ayında sona eriyor. Miçotakis'in nisan ayı başlarında seçim çağrısı yapması bekleniyordu.

Kamuoyu yoklamaları, Yeni Demokrasi Partisi'nin, 28 Şubat'ta Yunanistan'ın en kötü demiryolu kazasının ardından sol muhalefetteki Syriza'ya karşı liderliğinin azaldığını gösteriyor.

Miçotakis: Hedefim yeniden kazanmak

Miçotakis, "Seçimleri yeniden kazanmayı hedefliyorum. Bunu nihayetinde başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.