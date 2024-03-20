Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye hızla silahlanıyor, saf olmamalıyız Miçotakis, doğudaki komşularının silahlanma programlarını hızlandırdığını söyledi. Yunanistan Başbakanı, "Açık fikirli olmalıyız ama asla saf olmamalıyız" dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile sakin seyreden diyaloğu değerlendirdi.

Yunan Donanması, üç yeni ABD yapımı Romeo MH-60R Seahawk helikopterini filosuna kattı.

Kotroni Hava Üssü'nde düzenlenen törende konuşan Miçotakis, "Bu helikopterler, bölgemizdeki jeopolitik istikrarsızlığın maalesef yoğunlaştığı bir dönemde değerini artırıyor." dedi.

Miçotakis'in Türkiye yorumu

İsim vermeden Türkiye'ye işaret eden Miçotakis, Ege'de devam eden olumlu atmosfere rağmen, komşularının silahlanmaya devam ettiğini söyledi.

"Silahlanma programlarını hızlandırdılar"

Miçotakis, yanılmamaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ege'de şu anda hakim olan sakinliğe rağmen, doğudaki komşularımızın da silahlanma programlarını hızlandırdıklarını unutmamak gerekiyor.



Yakınlaşma her zaman zorunludur, ancak hiçbir koşulda yanılsamaya izin verilmez. Hepimiz açık fikirli olmalıyız ama asla saf olmamalıyız.

Dendias: Yeni helikopterlerle daha güçlü olacağız

Kathimerini'nin aktardığına göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da yeni helikopterlerin eklenmesiyle "daha da güçlü" olacaklarını kaydetti.

Başbakan Miçotakis, daha önceki açıklamasında, Türkiye ile iyi ilişki kurmak istediklerini söylemişti.

Miçotakis, "Normal ve daha iyi ilişkiler kurmak için Türkiye'ye elimizi uzatmaya çalışıyoruz." demişti.