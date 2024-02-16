Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle iyi ilişkiler istiyoruz Ankara-Atina hattında normal ilişkilerin sürekliliğinin önemli olduğunu ifade eden Miçotakis, bunun uzun vadeli bir süreç olduğunu söyledi. Miçotakis, savunmada yaptıkları harcamalara da değindi.

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AA & Ensonhaber

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Miçotakis, konuşmasının bir bölümünde Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Son dönemde yumuşama evresinde seyreden ilişkilere dair beklentisini aktaran Miçotakis, Atina olarak Ankara ile daha iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Türkiye ile 'iyi ilişki' mesajı

Başbakan Miçotakis, "Normal ve daha iyi ilişkiler kurmak için Türkiye'ye elimizi uzatmaya çalışıyoruz." dedi.

Bunun uzun vadeli bir süreç olduğunu belirten Miçotakis, şöyle devam etti:

Bir noktada daha kalıcı yumuşamaya yol açabilir. Bu da bizi savunma sanayiine fon ayırmayı yeniden düşünmeye zorlayabilir.

"Kaynak tahsisinde daha akıllı davranmalıyız"

Savunmaya daha fazla harcama yapmaları gerektiğini belirten Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

Ama aynı zamanda yüksek faiz oranları, bütçe baskısı ve pandemi sonrası ek harcamaların olduğu bir dönemde kaynak tahsisinde daha akıllı davranmalıyız.

"Jeopolitik tehditlerle karşı karşıyayız"

Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak ise Miçotakis, Avrupa'nın kalbinde 4 ya da 5 yıl önce hayal bile edilemeyen bir savaşın artık yeni gerçekleri belirlediğini kaydetti.

Miçotakis, Yunanistan'ın yüksek savunma harcamalarına ilişkin ise şunları savundu: