Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten İran'a tepki: Son derece kaygı verici Miçotakis, saldırının yeni kıvılcımlara sebep olduğunu söyledi. Yunan Başbakan, gerilimin azaltılmasını istediklerini vurguladı.

AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, saldırının Yunanistan'a komşu bölgelerde ve Orta Doğu'da yeni kıvılcımlara yol açtığını söyledi.

"Şiddetle kınıyorum"

Miçotakis, Yunanistan Milli Güvenlik Hükümet Konseyi'nin yerel saatle 18.00'de yapacağı olağanüstü toplantıda bu konunun ele alınacağını ve gerilimin azaltılması için Yunanistan'ın her tür çabaya destek vereceğini kaydetti.

Yunan Başbakan, İran'ın İsrail'e yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

İran-İsrail gerilimi tırmandı

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)