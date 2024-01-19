Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: Olumlu havayı güçlendirmek istiyoruz Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler konusunda iyimser mesajlar verdi. Yaşanan anlaşmazlıklara değinen Miçotakis, "Olumlu gündeme odaklanabilmeliyiz" dedi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni dönem başladı.

İki ülke, yumuşama sürecinde olumlu havayı sürdürmeye yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin, Türkiye ile olumlu seyreden atmosferi güçlendirmeye çalışacağını söyledi.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Miçotakis, geçen yıl Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşandığını belirtti.

"İyimser olmak istiyorum"

Yumuşamanın devam ettiğini aktaran Miçotakis, şöyle dedi:

Türkiye depreminden bu yana köprüler inşa etmek için dürüst bir çaba gösterdik.



İyimser olmak istiyorum. Her iki ülkenin de son aylarda attığı olumlu adımların üzerine yenilerini eklemek istiyorum.

"Olumlu gündeme odaklanabilmeliyiz"

Miçotakis, iki ülke arasındaki tek önemli sorun olarak nitelendirdiği deniz yetki alanları sınırlarının çizilmesi konusunun çözülmediğini ve bu soruna rağmen bir arada var olabilmeleri ve olumlu gündeme odaklanabilmeleri gerektiğini savundu.

Gazze ve Yemen mesajı

Gazze'deki artan sivil kayıplar konusundaki endişelerini de dile getiren Miçotakis, mağdurlar arasında çok sayıda çocuk olduğunu vurguladı.

Yemen'deki Husilerin gemilere yönelik füze ve drone saldırıları ile ABD ve İngiltere'nin buna yanıt olarak gerçekleştirdiği hava saldırılarına değinen Miçotakis, bu durumun sadece Yunanistan'ı etkileyen bir sorun olmadığını kaydetti.