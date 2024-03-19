Yunanistan basını: Para videosu Ekrem İmamoğlu'nu yaktı Para sayma görüntülerinin, CHP'yi rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Savcıların, paranın kaynağını bulmaya çalıştığına dikkat çekilerek, "İstanbul, seçim öncesi tartışmaların merkezinde" denildi.

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ensonhaber.com

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği konuşulan para sayma görüntüleri, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Paranın, il başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu söyleyen CHP, görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu belirtti.

Söz konusu görüntüler, Yunanistan'da da yankılandı. Para sayma anlarının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "başını ağrıttığı" ifade edildi.

"Para videosu İmamoğlu'nu yaktı"

Kathimerini gazetesi, İBB Başkanlığı için yeniden aday olan İmamoğlu hakkında, "Para videosu İmamoğlu'nu yaktı." diye yazdı. Gelişmenin, 31 Mart seçimlerinden iki hafta önce meydana geldiğine dikkat çekildi.

CHP'ye rüşvet suçlaması

Ancak CHP'nin, rüşvet suçlamalarını reddettiği kaydedilerek şöyle denildi:

CHP, paranın partinin İstanbul'daki yeni binası için bağış kampanyası yoluyla toplandığını iddia ediyor.

"İstanbul, seçim öncesi tartışmaların merkezinde"

Türk savcıların, 15 milyon lira tutarında olduğu belirtilen ve sayılan paralarla ilgili görüntüleri incelediği, paranın kaynağının bulunmaya çalışıldığı notu paylaşıldı.

Haberde, "İstanbul, Türkiye'de seçim öncesi tartışmaların merkezinde yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

Paranın kaynağı araştırılıyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Seçim, kirli bir hal almaya başladı." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, savcıların paranın kaynağını bulmayı hedeflediğini söylediği de bildirildi.