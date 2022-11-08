Yunanistan, Dedeağaç Limanı'nın satışını iptal edecek

Başbakan Miçotakis, "Yabancı bir yatırımcıya satmak için hiçbir neden görmüyoruz" dedi. Kararla ilgili son jeopolitik gelişmelere işaret edildi.

Atina yönetimi, Dedeağaç Limanı ile ilgili atılması planlanan adımdan vazgeçeceğinin sinyalini verdi.

Geride bıraktığımız dönemlerde ABD ordusunun askeri sevkiyatına sahne olan Dedeağaç ile ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yeni bir açıklama yaptı.

Miçotakis: Dedeağaç, stratejik öneme sahip

ANT1 televizyonuna konuşan Miçotakis, limanın özelleştirilmesini iptal edeceklerini söylerken, söz konusu yerin "vazgeçilemeyecek kadar değerli bir varlık olarak devlete ait olarak kalması gerektiğine" karar verdi.

Miçotakis, "Hükümet, mevcut koşullar altında Dedeağaç'ın ülkemiz için çok büyük bir stratejik, jeopolitik ve enerji önemine sahip olduğuna ve Yunan halkının yetkisi altında kalması gerektiğine karar verdi." dedi.

"Yabancıya satmak için hiçbir neden görmüyoruz"

Yunanistan, eylül ayında limandaki yüzde 67 hisse için iki teklif aldı. Geçen yıl satış için dört yatırımcı, son elemeyi yapmak üzere listeye alınmıştı.

Miçotakis, "Şu anda Dedeağaç Limanı'nı yabancı bir yatırımcıya satmak için hiçbir neden görmüyoruz." diye ekledi.

Liman, NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden doğu kanadına sevkiyatı için alternatif bir rota olarak da kullanılıyor.

Jeopolitik gelişmeler, yeniden düşünmeye sevk etti

Gelişmeyi aktaran Reuters, "Bulgaristan ve Türkiye sınırlarına yakın bir konumda yer alan Dedeağaç, Orta Avrupa için enerji merkezi olma potansiyeline sahip." şeklinde yazdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Yunanistan hükümetini liman konusunda yeniden değerlendirmeye ittiği belirtiliyor.

Haberde, "Miçotakis, jeopolitik gelişmelerin tesisin çoğunluk hissesini özel yatırımcılara satma anlaşmasının yeniden düşünülmesine yol açtığına dair bir raporu doğruladı." denildi.