Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'in Ermenistan temasları

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.
Yerapetritis, burada mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.
Mirzoyan-Yerapetritis görüşmesi
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Bakan Mirzoyan'la baş başa görüşme başladı.
Sözde 'soykırım' anıtına gitti
Yerapetritis, Ermenistan temasları kapsamında sözde "soykırım" anıtını da ziyaret etti.
Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan dışişleri bakanına, Ararat Mirzoyan eşlik etti.
Yunanistan'dan Ermenistan'a destek
Yerapetritis ve Mirzoyan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Ermenistan-AB bağlarının güçlendirilmesini ve AB izleme misyonunun Ermenistan'da konuşlandırılmasını desteklediklerini söyledi.
Yerapetritis, "AB'nin en eski üyelerinden biri olan Yunanistan, uzmanlık becerilerimiz düzeyinde kurumsal diyaloğu güçlendirmek için çalışacak." dedi.
"Dostane ilişkilerimiz var"
Mirzoyan'a "sıcak karşılama" için teşekkür eden Yerapetritis, şunları ekledi:
Dışişleri bakanı olarak ilk kez Erivan'da bulunmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. İkili bağlarımızın mükemmel seviyesini ve ilişkilerimizi daha da derinleştirme isteğimizi yinelemekten onur duyuyorum.
Yunanistan ve Ermenistan'ın yüzyıllar boyunca inşa edilmiş güçlü tarihi bağları ve dostane ilişkileri var.
"Yerapetritis'in ziyareti son derece önemli"
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Ermenistan ve Yunanistan'ın tüm alanlarda "zengin" bir ikili gündeme sahip olduğunu anlattı.
Yerapetritis'in bu dönemde Ermenistan'a yaptığı ziyaretin "son derece önemli" olduğunu belirten Mirzoyan, şu ifadeleri kullandı:
Ermeni ve Rum halkları arasındaki dostluk asırlar ve yılların derinliğine dayanıyor. Ermeni ve Yunan devletleri, tarihin çeşitli dönemlerinde yakın işbirliği içinde olmuşlardır.
Yunanistan'dan destek beklentisi
Ermenistan ve Yunanistan'ın son otuz yılda güçlü ve dostane ilişkiler kurduğunu dile getiren Mirzoyan, şöyle devam etti:
Bugünkü toplantı, ekonomiden güvenliğe, savunmadan kültüre kadar pek çok konuyu ele almak için çok iyi bir fırsat. Karşılıklı üst düzey ziyaretler ve çeşitli alanlardaki etkinliklerle ilgili bu yılki eylem ve yol haritamızı da belirledik.
Yılın ilk yarısında yapılması planlanan hükümetlerarası komisyon toplantısının çok büyük rolü olabilir.
Bu bağları Ermenistan'da, Yunanistan'da ve AB'de paylaştığımız değerlere dayanarak geliştirmeye kararlıyız. Bu süreçte Yunanistan'dan destek bekliyorum.
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