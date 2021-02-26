Yunanistan donanması içerisinde koronavirüs yayılıyor

Donanma içerisinde etkili olan koronavirüs salgını nedeni ile Yunanistan’da yaklaşık 63 personel karantinaya alındığı bildirildi.

Yunanistan’da Deniz Kuvvetleri, koronavirüs nedeni ile sıkıntılı günler yaşıyor.

21 Şubat tarihinde yapılan testlere göre, Yunan donanması için oldukça önemli olan Psara Fırkateyni personelinin 6’sı pozitif çıkarken, 23 Şubat’ta yapılan test ile bu sayı 23’e yükseldiği belirtildi.

45 PERONEL KARANTİNADA

Ayrıca, donanma içerisinde birçok görevi olan Nikiforos Fokas Fırkateyni içerisindeki 45 personelin de karantinaya alındığı bilgisi verildi.

Donanma içerisinde artan vakalar nedeni ile Yunanistan’ın büyük sıkıntı yaşadığı ifade edildi.