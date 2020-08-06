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    Yunanistan, Ege Denizi'ndeki sığınmacılara zulmediyor

    Midilli Adası'na gidebilmek için bota binen yabancı uyruklu 43 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk Karasuları'na itildi. Sığınmacılar, Yunanlıların insanlık dışı tavırlarına isyan etti.
    • AA
    • 06.08.2020 - 15:17
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    Yunanistan, Ege Denizi'ndeki sığınmacılara zulmediyor

    43 sığınmacı, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gidebilmek için Ege Denizi’ne iki ayrı lastik botla denize açıldı.

    Denizin ortasında Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla karşılaşan sığınmacıların botu ekipler tarafından patlatılırken, Türk Karasuları’na itilen Suriye, Afganistan ve Somali uyruklu 43 sığınmacı çaresiz geri dönmek zorunda kaldı.

    TÜRK EKİPLER TESLİM ALDI

    Ayvalık’a bağlı Altınova Mahallesi sahiline dönen 43 kişilik gruptan 30’unu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova-İskele Sahil Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri teslim aldı. 12 kişilik Somali uyruklu grup, Altınova Mahallesi otogarına gönderildi.

    İNSANLIK DIŞI TAVIRLARA TEPKİ

    Sığınmacılar Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin insanlık dışı hareketine tepki gösterdi.

    Yunanistan, Ege Denizi'ndeki sığınmacılara zulmediyor #1

    Yunanistan, Ege Denizi'ndeki sığınmacılara zulmediyor #2

    Yunanistan, Ege Denizi'ndeki sığınmacılara zulmediyor #3

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