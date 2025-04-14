Yunanistan Fransa'dan 16 adet gemisavar füzesi alıyor

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'dan 16 adet gemisavar füzesi satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Fransız yapımı Exocet füzelerine yönelik anlaşma, Dendias ve Atina'yı ziyaret eden Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu arasında imzalandı.

Anlaşmanın miktarı açıklanmadı.

Yunanistan ile Fransa arasında 2021'de imzalanan savunma paktı çerçevesinde Yunanistan, üç Fransız fırkateyni ile Dassault üretimi 24 Rafale savaş uçağı almak için anlaşmıştı.

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25 milyar euroluk savunma planı kapsamında Fransa'dan dördüncü bir Belharra tipi fırkateyn ile seyir füzeleri satın alacağını da açıklamıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu