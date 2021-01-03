Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Türkiye'den görünen adalara çıktı

Yunanistan Genelkurmay başkanı Floros, Ege Denizi'nde gayri resmi askeri üslerin kurulduğu, Türkiye'den bakınca görülen adalardaki askeri birlikleri denetledi.

Ege Denizi'nde silahtan arındırılmış olması gereken adaları askeri birlikle donatan Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı Floros, Gayri Askeri Statü kapsamındaki; Lemnos (Limni), Meis (Kızılhisar), Psara (İpsara) ve Rodos, Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmemiş Ada, Adacıklar ve Kayalıklar (EGAYDAAK) kapsamındaki Gavdos, Kalolimni (Kelemez), Karaada, Fener Adası, Ardıççık, Bulamaç ve Eşek Adaları'ndaki askeri birlikleri denetledi.

GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARA YUNAN ORDUSU YERLEŞTİ

Ziyaret gerçekleştirilen gayri askeri statüdeki adalarda kolluk kuvvetleri haricinde askerler, silah/savunma sistemleri konuşlandırılıp, adalar askerileştirilmiş ve silahlandırıldı.

KARA, HAVA VE DENİZ ÜSLERİ VAR

Adalarda çeşitli kara, hava ve deniz üsleri yer almakta, tahkimat işlemleri devam etmektedir.

YUNANİSTAN, ADALAR'DAKİ ASKERİ VARLIĞINI ARTIRACAK

Ayrıca, adalarda incelemelerde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un, Türkiye'ye yakın adalarda olan askeri birliklere 'yeni askeri personel ve silah gücü ilave edileceğini, adalardaki birliklerin güçlendirileceğini' söylediği belirtildi.

CİHAT YAYCI: "HUKUKİ VE DİPLOMATİK MÜCADELE VERMELİYİZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Cihat Yaycı, şunları söyledi:

"Yunanistan, esasen bu adaların egemenliğinin kendine devir şartını da kendi eliyle ortadan kaldırmıştır. Türkiye ivedilikle bu adaların askerden ve silahtan arınıdırlmasını talep etmeli ve her türlü hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunmalıdır."





"EGAYDAAK, 152 ada ve adacık grubudur. Hukuki ve diplomatik olarak bu konunun mücadelesini vermeliyiz. Bir kısmında köyler, kasabalar olan bu adaların aidiyeti konusu, Adalar Denizi'nin temel sorunudur."