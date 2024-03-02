Yunanistan, İsrail ve Rumların elektrik hattı projesi Avrupa'dan veto yedi Avrupa Yatırım Bankası, Yunanistan'dan deniz altından önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin sonra İsrail'e uzanacak elektrik hattı projesine finansman sağlamayacağını açıklarken, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan bir proje daha atıl hale geldi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bölge ülkeleri tarafından dışlanacağı hiçbir projenin yaşayamayacağı bir kez daha kanıtlandı.



Yunanistan, Rum Yönetimi ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan enerji projelerinden biri daha yatırımcılardan onay alamadı.

"Ekonomik değil, güneş enerjisinie odaklanın"

Yunanistan'dan başlayarak deniz altından Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'e uzanacak elektrik hattı projesini finanse etmesi beklenen Avrupa Yatırım Bankası, Rumlara bir kez daha "ekonomik değil" yanıtı verdi.

Banka, "Bu projeler yerine güneş enerjisine odaklanın" önerisinde bulundu.



Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün boru hattı projesi de hüsranla sonlandı

Rum-Yunan-İsrail üçlüsü, 2000'li yıllarda Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından Türkiye'yi dışlayan bir dizi proje hazırladı.

Bunlardan en önemlisi İsrail açıklarından başlayarak deniz altından Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'a uzanacak East-Med (Doğu Akdeniz) adı verilen doğal gaz boru hattı projesiydi.

Diğeri ise yine aynı rotayı takip edecek 1200 kilometrelik kablo ile elektrik projesi oldu.

6 milyar dolarlık boru hattı projesine iki yıl önce ABD desteğini çekti.

İsrail'i AB'ye bağlayacak elektrik hattının fişini ise 6.5 milyar dolarlık maliyeti karşılaması beklenen Avrupa Yatırım Bankası çekti.

Bankanın Genel Başkan Yardımcısı Kriakos Kakuris, Rum yönetiminde yaptığı açıklamada, bankanın ikinci kez Rum Yönetimi'ne olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

Başlattıkları proje, fotoğraf anısı olarak kaldı

2016 yılında dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras (daha sonra Miçotakis) ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu el ele tutuşarak projeyi başlatmıştı.

Hatta AB'nin Enerji Bakanı konumundaki AB Komisyonu’nun Enerji'den Sorumlu Komiseri Kadri Simson 2 yıl önce Rum yönetimine gelerek eski Başkan Anastasiadis'le temsili kablo bağlantısını bile yapmıştı.