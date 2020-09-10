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    Yunanistan, Karaada'ya asker çıkardı

    Bölgede tansiyonu yükseltmek isteyen Yunan ordusu, adadaki bazı binaları karargaha dönüştürdü.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 15:25
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    Yunanistan, Karaada'ya asker çıkardı

    Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

    Önce Meis Adası'nı silahlandıran Yunanistan, şimdi de Karaada'ya asker çıkardı.

    Karaada'daki Yunan askerinin hareketliliği kameralara yansıdı. Yunan güvenlik güçlerinin, nöbet değişimi yaptığı kaydedildi.

    KARAADA'DA HAREKETLİLİK

    Adadaki bazı sivil binaların karargaha dönüştürülmesi, Atina yönetiminin tansiyonu yükseltici tavrının bir başka yansıması oldu.

    MEİS'E SEVKİYAT

    Geçtiğimiz hafta Fransız haber ajanslarının servis ettiği bir fotoğrafa göre, Doğu Akdeniz’deki Meis Adası'nda yoğun bir Yunan askerinin sevkiyatı gözler önüne serilmişti.

    Fotoğrafların servis edilme amacının ise Yunan medyası tarafından Türkiye'ye gözdağı olarak yorumlanmıştı.

    Yunanistan, Karaada'ya da asker çıkardı ViDEO

    Yunanistan, Karaada ya asker çıkardı #1

    Yunanistan, Karaada ya asker çıkardı #2

    Yunanistan, Karaada ya asker çıkardı #3

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