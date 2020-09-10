Yunanistan, Karaada'ya asker çıkardı

Bölgede tansiyonu yükseltmek isteyen Yunan ordusu, adadaki bazı binaları karargaha dönüştürdü.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Önce Meis Adası'nı silahlandıran Yunanistan, şimdi de Karaada'ya asker çıkardı.

Karaada'daki Yunan askerinin hareketliliği kameralara yansıdı. Yunan güvenlik güçlerinin, nöbet değişimi yaptığı kaydedildi.

KARAADA'DA HAREKETLİLİK

Adadaki bazı sivil binaların karargaha dönüştürülmesi, Atina yönetiminin tansiyonu yükseltici tavrının bir başka yansıması oldu.

MEİS'E SEVKİYAT

Geçtiğimiz hafta Fransız haber ajanslarının servis ettiği bir fotoğrafa göre, Doğu Akdeniz’deki Meis Adası'nda yoğun bir Yunan askerinin sevkiyatı gözler önüne serilmişti.

Fotoğrafların servis edilme amacının ise Yunan medyası tarafından Türkiye'ye gözdağı olarak yorumlanmıştı.

Yunanistan, Karaada'ya da asker çıkardı ViDEO