Yunanistan mültecileri konakladıkları otelden zorla attı

Sparti kentinde Sparta Inn otelinde konaklayan onlarca mülteci polis tarafından zorla otelden atıldı. Mültecilerin yaşadığı zor anlar an be an kameraya yansıdı.