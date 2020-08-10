Yunanistan ordusunda izinler iptal edildi

Türkiye'nin tatbikat yapacağı haberlerinin ardından Yunan ordusu alarma geçti. Başbakan Miçotakis de acil toplantı kararı aldı.

Türkiye, Akdeniz'de sismik araştırmalar için yeni bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan etti.

Yunanistan Türkiye'nin bölgedeki varlığından rahatsız olurken, Yunan basınında Türkiye'nin Rodos ve Kastelorizo adaları arasındaki bölgede askeri tatbikat düzenleme planlarına dikkat çekildi.

Ankara'nın bölgedeki kararlı duruşu ve hamleleri, Yunanistan'ı panikletti.

YUNAN ORDUSU ALARMDA

Bunun üzerine Yunanistan ordusundaki tüm birimlerin neredeyse tamamının izinlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Ekathimerini gazetesinin haberinde ise NAXTEX ilanının 23 Ağustos'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin pazartesi günü Kastellorizo ve Rodos adalarının güneydoğusundaki bir bölgede deniz tatbikatlarına başladığı kaydedildi.

MİÇOTAKİS'TEN ACİL TOPLANTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, gelişmeler üzerine ülkenin en üst karar verme organıyla birlikte acil toplantı düzenleme kararı aldığı bildirildi.

Öğle saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen toplantıda, dış ilişkiler, savunma meseleleri ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı aktarıldı.

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