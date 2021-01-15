Yunanistan parlamentosu, Fransa'dan alınacak 18 savaş uçağı için onay verdi

Yunanistan parlamentosu, Fransa’dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağının alınması yönündeki yasa tasarısını onayladı.

Yunanistan, askeri kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Yunanistan parlamentosu, Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation tarafından üretilen Rafale tipi savaş uçağından 2,5 milyar Euro karşılığında 18 adet alınması yönündeki yasa tasarısını onayladı.

6'SI YENİ 12'Sİ KULLANILMIŞ

Hükümet, 6’sı yeni 12’si kullanılmış olan 18 Rafale savaş uçağının alınması yönündeki anlaşmanın bu ay sonunda başkent Atina’da imzalanmasının beklendiğini ve ilk teslimatların bu yılın ilk yarısında yapılmasının planlandığını aktardı.





MIÇOTAKIS, SİLAHLI KUVVETLERE YATIRIM YAPMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis hükümeti, silahlı kuvvetlere yatırım yapmak, personel sayısını arttırmak, yeni fırkateynler, helikopterler ve insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek istediklerini belirtmişti.





İYON DENİZİ'NDE KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMAK İÇİN OYLAMA YAPILACAK

Miçotakis yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte ise, parlamentonun Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki batı karasularını 6’dan 12 deniz miline çıkaran bir tasarıyı önümüzdeki hafta oylamasının yapılacağını ifade etti.



Öte yandan Yunanistan, 2021 için bütçesinde silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırarak, 5,49 milyar Euro'ya yükseltmişti. Yunanistan, savunma harcamaları içinde silahlanmaya ise 2,5 milyar Euro ayırmıştı.



