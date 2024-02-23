Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'den 3 mil ötedeki her şey bizim Dendias, Ege Denizi konusunda mil iddiasını öne sürdü. "Türkiye'ye karşı ön yargılı değiliz" diyen Yunan Bakan, kendi kendilerini savunma kapasitesine sahip olmaları gerektiğini de söyledi.

ensonhaber.com

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'den 3 deniz mili ötede yer alan "her şeyin Yunanistan'a ait olduğunu" savundu.

Dendias, Yunan basınına verdiği demeçte, Atina-Ankara ilişkilerini değerlendirdi. Temel bir doktrinleri olduğunu belirten Dendias, bunu "caydırıcılık" olarak açıkladı.

Dendias, "Milli güvenliğimizi, bağımsızlığımızı, toprak egemenliğimizi savunmayı hedefliyoruz." dedi.

3 mil iddiası: Türkler çok iyi biliyor

Sözü Ege Denizi'ndeki karasularına getiren Dendias, şu iddiada bulundu:

Türkler, 3 milin ötesindeki her şeyin Yunan olduğunu çok iyi biliyor. Biz de biliyoruz.



Bu yüzden ikinci bir savunma hattına sahip olmak için Adalar meselesi yaratmaya çalışıyorlar.

"Türkiye'ye karşı ön yargılı değiliz"

Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'den hiçbir şey talep etme niyetinde olmadıklarını da söylerken, "Türkiye'ye karşı ön yargılı değiliz." ifadesini kullandı.

Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin çağının seviyesine "mutlaka" ulaşması gerektiğini belirten Dendias, "Ülke kendini savunabilmeli." dedi.