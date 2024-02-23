Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'den 3 mil ötedeki her şey bizim

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'den 3 deniz mili ötede yer alan "her şeyin Yunanistan'a ait olduğunu" savundu.
Dendias, Yunan basınına verdiği demeçte, Atina-Ankara ilişkilerini değerlendirdi. Temel bir doktrinleri olduğunu belirten Dendias, bunu "caydırıcılık" olarak açıkladı.
Dendias, "Milli güvenliğimizi, bağımsızlığımızı, toprak egemenliğimizi savunmayı hedefliyoruz." dedi.
3 mil iddiası: Türkler çok iyi biliyor
Sözü Ege Denizi'ndeki karasularına getiren Dendias, şu iddiada bulundu:
Türkler, 3 milin ötesindeki her şeyin Yunan olduğunu çok iyi biliyor. Biz de biliyoruz.
Bu yüzden ikinci bir savunma hattına sahip olmak için Adalar meselesi yaratmaya çalışıyorlar.
"Türkiye'ye karşı ön yargılı değiliz"
Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'den hiçbir şey talep etme niyetinde olmadıklarını da söylerken, "Türkiye'ye karşı ön yargılı değiliz." ifadesini kullandı.
Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin çağının seviyesine "mutlaka" ulaşması gerektiğini belirten Dendias, "Ülke kendini savunabilmeli." dedi.
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