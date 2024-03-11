Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın SİHA mesajı: Türkiye'ye yetişmek istiyoruz Dendias, Türkiye'nin SİHA alanında çok ilerlediğine ilişkin yorumu değerlendirdi. Geri kaldıklarını belirten Dendias, "Bu boşluğu kapatmak için hızlı biçimde çalışacağız" dedi.

ensonhaber.com

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) kat ettiği mesafeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yunan basınına konuşan Dendias, "Etrafımızda üç savaş var, dolayısıyla Yunanistan tüm olasılıklara hazırlıklı olmalı." dedi.

Dendias'a Ukrayna'daki savaşta, 21. yüzyılın yeni çatışmalarında İHA'ların ve SİHA'ların büyük rol oynayacağının görüldüğü hatırlatıldı.

Türkiye'nin SİHA teknolojisinde arayı gittikçe açmasına dikkati çeken Dendias, oluşan boşluğu gidermek için hızlı bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

"Türkiye çok ilerledi"

"Komşu Türkiye bu alanda çok ilerledi" tespitine ilişkin Yunan Bakan'dan şu sözler geldi:

İnsansız hava araçları ve anti-drone sistemleri alanındaki teknolojik gelişmelerin küresel düzeyde savaşların şeklini değiştirdiği yadsınamaz. Ermenistan'a yaptığım son ziyaretimde bunların modern savaş alanındaki kullanımları hakkında kapsamlı bilgi edindim.



Hatırlatayım ki burası, silahlı kuvvetlerine Bayraktar İHA'ları da dahil olmak üzere çok büyük ölçekte İHA kullanan bir ordunun saldırısına uğrayan bir ülke.

"Ermenistan ile iş birliği yapacağız"

Dendias, "aynı nedenle Ermenistan ile ikili savunma iş birliği anlaşmaları çerçevesinde ve Dağlık Karabağ çatışmasından alınan dersler kapsamında iş birliği yapacaklarını" kaydetti.

İsim vermeden Türkiye'ye işaret etti: Boşluğu kapatmak için çalışacağız

Yunanistan Savunma Bakanı, ülke olarak bu teknolojilerin öneminin farkında olduklarını belirterek şöyle devam etti: