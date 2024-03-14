Yunanistan sel konusunda adım atmadı: Adalet Divanı'na sevk edilecekler AB Komisyonu, 6 yılda bir yapılması gereken güncellemenin yerine getirilmediğini söyledi. Bu konuda adım atmayan Yunanistan'ın Adalet Divanı'na sevk edilmesi kararlaştırıldı.

AA

Yunanistan, sel risk planını güncellemediği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'na sevk edilecek.

AB Komisyonu, Yunanistan'da Eylül 2023'te yaşanan büyük sel felaketine dikkati çekti.

Açıklamada, su kirliliğini azaltmayı, insan ve doğa için gerekli su teminini sağlamayı amaçlayan AB Su Çerçeve Direktifi çerçevesinde AB'ye üye ülkelerin nehir havzası yönetim planlarını 6 yılda bir güncellemesi gerekmesine rağmen Yunanistan'ın bunu henüz yapmadığı belirtildi.

Yunanistan adım atmadı

AB Sel Direktifi çerçevesinde de üye ülkelerin 6 yılda bir sel risk yönetimi planlarını rapor etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, ancak Yunanistan'ın bu konuda herhangi bir adım atmadığı belirtildi.

Adalet Divanı'na sevk edilecekler

Açıklamada, Komisyon'un daha önce birkaç kez uyarıda bulunmasına rağmen Yunanistan'ın bu konuda yetersiz kaldığı ve AB Adalet Divanı'na sevk edileceği kaydedildi.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde Eylül 2023'te yaşanan sel felaketi nedeniyle 750 bin dönümün üzerinde alan sular altında kalmış, selin tarım ve hayvancılığa verdiği zarar ülke ekonomisine de büyük yara açmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)